A través de diferentes pruebas se demuestra la capacidad física y mental de los concursantes que conforman los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega y con el paso del tiempo, cada uno va teniendo ciertos conflictos que superar en cada caja.

Si bien la convivencia de cada equipo ha tenido sus buenos y malos momentos, los televidentes de El Desafío ‘The Box’, de Caracol Televisión, vienen notando ciertos obstáculos que han criticado en el equipo Omega.

¿Qué está pasando con Omega en el Desafío?

Las cosas para el equipo Omega siguen complicándose en el programa, pues recientemente, Felino, el conductor de Transmilenio y miembro del equipo, sufrió un traspié con una lesión que lo tiene preocupado para cumplir su rol en las pruebas y entregarlo todo.

Desde que una de sus rodillas le está molestando, la preocupación del equipo y de él por los motivos de su posible salida, siguen preocupándolos, pues no quieren que se tenga que ir por culpa de una herida, sino en competencia.

“Si continúo jugando se me va a agravar más la lesión”, fueron las palabras que Felino dijo a su equipo en un capítulo reciente. Y es que la posible salida de este participante no es el único foco de los televidentes.

Pues en redes sociales, varios han asegurado que Omega ha ido perdiendo fuerza y no han logrado llegar a niveles muy competitivos como los equipos de otras temporadas.

“Mi cara al ver cómo los de Omega, son más lentos que un trámite en la EPS”; “Creo que omega no va ganar ninguna prueba esta temporada, que tristeza”; “A mi los equipos de Omega de antes me gustaban mucho, no sé qué está pasando con el de este año”; “Omega me ha decepcionado mucho, no entiendo cómo fue que acomodaron ese equipo”; “Yo esperaba mucho más de Omega en este Desafío de verdad”; “Ay no sé qué hacer, estoy dividida entre Gamma y Omega siempre para apoyarlos”; “En definitiva, los de Omega son muy lentos”, fueron algunos comentarios.

Creo que omega no va ganar ninguna prueba esta temporada, que tristeza #DesafioTheBox2023 #DesafioTheBox pic.twitter.com/cN5pLXWqhv — Sagi ♤ (@laufaTag) April 6, 2023

Cabe destacar que un capítulo reciente, Felino decidió hablar con sus compañeros sobre el dolor que siente en la rodilla y poner sobre la mesa la posibilidad de salir del programa, pues no quiere que su situación se siga agravando.

Sus compañeros aseguraron que si bien aún falta mucho en la competencia, la salud y los cuidados también deben ser una prioridad. “Hay momentos de hacer un pare y priorizar y la salud es indiscutible”, fueron las palabras que más destacaron de la conversación.