Los participantes de las tres casas aprovecharon el tiempo antes de la competencia para hablar y contarse detalles sobre sus vidas. Algunos revelaron sus historias, sus gustos y sus planes a futuro.

Antes de ir a la prueba, hablaron de sus estrategias, teniendo en cuenta que, en esa oportunidad, competirían los equipos completos. “Duro, con rabia, a representar a Alpha, sin miedo, si tienen que chocar, choquen”, dijo Rapelo.

Llegó el momento de la prueba, Alpha, Beta y Gamma tuvieron que jugar a siete puntos. Gamma comenzó ganando. Enseguida, Alpha anotó su primer punto. La tensión fue subiendo. En un momento, los tres equipos iban empatados, hasta que Alpha se puso en el primer lugar en la tabla con tres puntos

Finalmente, Beta se llevó el primer puesto, obteniendo todos los servicios para su casa. El segundo puesto fue para Alpha. El equipo tuvo la opción de escoger uno de los servicios. Ellos se decidieron quedarse con el pago del arriendo.

Discusión en Gamma, del ‘Desafío The Box’

Una vez terminada la prueba, al llegar a sus respectivas casas, cada equipo dialogó sobre lo sucedido en el campo de juego. Sin embargo, en Gamma, los ánimos no estaban arriba, sino por el contrario, llegaron a discutir por haber perdido la prueba. ‘Black’ no pudo ocultar su molestia por el resultado.

Gema tuvo que mediar en la situación, pidiéndole a su compañero que se tranquilizara. “Uno tiene que ser realista, cuando té eres optimista, positivo, tú le transmites esa energía a las personas. No se trata de pelearnos porque va a haber un desequilibro; vamos a comenzar a perder”.

Sin embargo, ‘Flaca’ se mostró “indignada” por la actitud de ‘Black’. “Nosotros llevamos desde el día 1 con él así, él es así, es muy biopolar”.

No es la primera vez que el integrante del equipo Gamma tiene un inconveniente con sus compañeros, en varias oportunidades la convivencia se ha visto afectada por sus actitudes. “La ignorancia es mejor ignorarla”, dijo el participante.