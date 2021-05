Mientras se oficializaba la salida de la amazónica en el Desafío, ‘Madrid’ no pudo aguantar el llanto. Continuamente secaba sus ojos mientras asimilaba que su amiga se iba del ‘reality’.

Ambas se abrazaron fuertemente, el sentimiento era tal que las palabras parecían sobrar en un momento tan íntimo. Sin embargo, ‘Tatica’ trató de alentar a su amiga, muy afectada por la eliminación en el programa de Caracol Televisión.

Cuando le preguntaron por sus emociones ante la eliminación, la paisa —una de las más guapas del ‘Desafío’ 2021— dijo que solo bastaron 5 minutos para que se hicieran amigas.

Luego dijo que, para ella, ‘Tatica’ merecía más que nadie quedarse con el premio, “pero la vida es así”.

Esta es la despedida de ‘Tatica’ del ‘Desafío’:

Después de las manifestaciones de cariño, en Twitter se llenaron de emoción por la unión demostrada entre las dos mujeres del equipo Omega.

Acá, algunas de las reacciones:

Las palabras de Madrid y de Paola hacia Tatica me llegaron al corazón. Lloré demasiado con este capítulo 🥺 #Desafiothebox pic.twitter.com/0jWU7JVrsA

Emotiva la despedida de Madrid hacia tatica, algo curioso y es que no se si fui yo que no paro bola o producción muy poco nos mostró la historia de vida de Tatica, porque según lo que dijo Madrid es duro por lo que ha pasado o a ella no le gustaba hablar de eso🤷 #DesafioTheBox

— Jose Luis Gauna P. (@TiTo_JLGP) May 20, 2021