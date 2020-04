Todo empezó cuando Nelson Polanía, ‘Polilla’, fue a reclamar los medicamentos de su esposa y le indicaron que algunos no estaban disponibles, pero luego se los harían llegar.

Al ver ese mensaje, Cruz Verde le respondió al comediante por el mismo medio y, textualmente, le dijo: “Buenos días, señor Nelson. Te agradecemos si por favor vía mensaje directo nos cuentas más detalles de tu caso y de cuáles son los medicamentos faltantes, para solicitar algunos datos personales y brindarte una solución cuanto antes. Estaremos muy pendientes, gracias”.

Pero de ahí no pasó, pues este viernes ‘Polilla’ reportó que, como las medicinas seguían sin llegar, le tocó sacar de su bolsillo y comprarlas.

Usuarios de la red social aprovecharon los mensajes de ‘Polilla’, en medio de la cuarentena por el coronavirus, para contar que ellos han vivido situaciones similares con otras entidades prestadoras de salud. Es más, una mujer hasta etiquetó a la Superintendencia de Salud, que enseguida pidió enviar, por privado, los datos de la persona afectada.

Otros también le contaron al esposo de ‘la Gorda’ Fabiola que a ellos igualmente les tocó esperar varios días para que les dieran los medicamentos. Por eso, le señalaron que lo mejor era que se llenara de paciencia, pues el humorista además explicó que había llamado a la farmacia y no le contestaron.

A continuación, dejamos los mencionados trinos de ‘Polilla’ sobre los medicamentos de su esposa, de quien se sabe tiene varios problemas de salud, como diabetes, y en el pasado ha estado hospitalizada por infartos, desnutrición severa y otras delicadas condiciones de salud.

25 días esperando un medicamento de @lagordafabiola que me dijeron me lo enviaba @CruzVerdeCo en 3 días…tuve que comprarlo,no era la idea 😔pero como el Coronel de García Márquez,guardo la esperanza,la ilusión de que algún día me llegue😔

— Nelson Polania (@polillafeliz) April 17, 2020