La actriz y cantante Demetria Devonne Lovato, más conocida como Demi Lovato, hizo una confesión que le ha dado la vuelta al mundo. En el podcast Andy Cohen Live de SiriusXM, que es conducido por Andy Cohen, la artista reveló que tiene discapacidad auditiva y visual.

De acuerdo con Lovato, esas discapacidades se manifestaron luego de su última sobredosis, que ocurrió en julio del 2018. También tuvo un ataque al corazón, así como una neumonía.

Sin embargo, como lo ha dicho en diversas oportunidades, recalcó a Andy Cohen que no se arrepiente de lo que ha vivido hasta el momento, pues es una suerte de recordatorio de que debe continuar por una ruta adecuada.

“Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tuve una sobredosis; desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía; y, dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, señaló Lovato.