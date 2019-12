La noticia se originó después de que el exmilitante del Centro Democrático asegurara, de “muy buena fuente”, que la artista marchaba contra el gobierno porque supuestamente no le dieron “un contrato para cantar en los talleres Construyendo País” del presidente Iván Duque.

Incluso, Polo Polo alcanzó a insinuar en el mismo trino que se sentía decepcionado porque, según él, la corrupción había llegado hasta a la farándula. “¿Protestará por mermelada?”, preguntó el hombre que en las pasadas elecciones de 2018 se quedó sin aval del partido de gobierno.

Por su parte, la respuesta de Adriana Lucía, de 37 años, fue contundente: “Espero que esa ‘muy buena fuente’ le ayude en la demanda que le voy a poner, no sólo por mentir en que yo mandé un representante sino que se atreva a decir que el gobierno está construyendo país”.

Y agregó que los artistas marchaban por la “dignidad” y que ese término se escapaba de la comprensión de Miguel Polo porque “tú no sabes qué es eso”.

Espero que esa “muy buena fuente” le ayude en la demanda que le voy a poner, no sólo por mentir en que yo mandé un representante sino que se atreva a decir que el gobierno está construyendo país. Nosotros marchamos por DIGNIDAD, tú no lo entiendes porque tú no sabes qué es eso. pic.twitter.com/SNkobEvKH1

El tuitero y seguidor de la doctrina uribista había comentado que los artistas que participaron activamente en ‘Un canto x Colombia’ eran unos olvidados sin éxito ni protagonismo, que buscaban en la política un medio para figurar en la opinión pública.

Luego de este par de provocadores trinos, a Miguel Polo le llovieron respuestas de todos los calibres. De hecho, algunos fueron tan ofensivos que apelaron al insulto racista para rechazar sus intervenciones en Twitter. en donde lo siguen unas 38.000 cuentas.

En menos de un mes uno me dijo ESCLAVO, el otro me dijo que me faltaba pelo pal moño, la otra se escamo como pescado y dijo que me demandaría. Mejor dicho veo a la farandula criolla arrebatada y ensañada conmigo; al parecer les arde lo que digo. Muy bien dicen que la VERDAD duele

— MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 8, 2019