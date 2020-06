green

Por lo mismo, aclaró que no es verdad que se haya hecho la prueba porque se sintiera mal de salud o por supuestamente haber tenido contacto con algún paciente con coronavirus.

Dayana explicó en sus historias en la red social que le tomaron el examen porque es “funcionaria pública” y le dieron la opción de que se la practicara. De ahí que también negara que la hayan obligado.

“No le vi ningún problema, dije: ‘Me la voy a hacer para descartar cualquier cosa’, y me la hice solamente por eso. Así que hagan caso omiso a todas esas cosas que andan saliendo por ahí, ¡yo estoy muy bien de salud, gracias a Dios!”, expresó.

Luego de eso agregó las capturas de pantalla de un par de informaciones, incluido un chat, que ella dice son falsas.

Pero ahí no paró todo, la viuda de Martín Elías después grabó otras historias públicas en las que aseveró que por el trino donde mencionó lo de la prueba hasta la han insultado.

“Estoy impresionada de ver cómo son las personas, para ellos cometí el error de escribir que estoy esperando el resultado de mi prueba de COVID-19, que me hice porque no sabemos si somos asintomáticos y quise ser responsable cuidando a quienes están a mi alrededor. […] Me han insultado, me han dicho: ‘Payasa’, ‘ridícula’, ‘a nadie le interesa’. Y, efectivamente, a nadie tiene por qué interesarle lo que escribo o subo en mis redes, porque son personales y lo que publico lo hago porque considero que no estoy haciéndole daño a nadie”, concluyó.

