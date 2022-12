Aunque han pasado 5 años de la repentina muerte de Martín Elías en un accidente de tránsito en una de las carreteras del departamento de Sucre, Dayana Jaimes, quien fue su esposa y madre de su Paula Elena, su hija menor, aún lo sigue recordando con mucha nostalgia.

Otro diciembre sin Martín Elías

A través de sus redes sociales, la comunicadora social suele compartir fotos y videos de los momentos más especiales que vivió con el hijo de Diomedes Díaz.

Cada vez que llega diciembre, para miles de familias en Colombia y alrededor del mundo, es la época ideal para compartir con sus seres queridos. Estar reunidos con los seres queridos en Navidad y Año Nuevo es uno de los eventos más importantes de muchos hogares.

Aunque es una fecha alegre, para quienes deben llevar la ausencia de algún familiar o amigo, termina siendo triste. Dayana Jaimes, expresó en sus redes sociales la nostalgia que le produce que llegue este mes y su esposo ya no esté para compartir juntos.

Junto a un par de videos que recopiló del cantante, la también generadora de contenido le dedicó unas emotivas palabras. “Ya hoy primero de diciembre y hoy me desperté un poco nostálgica. Se los compartí y no me imaginé tantos mensajes que iba a recibir de parte de ustedes. De verdad que los amo, ustedes son lo máximo. Me sacaron muchas sonrisas, gracias de verdad por esos mensajes llenos de bendiciones, de ánimo, de fortaleza”, dijo.

En uno de los videos, aparece Martín Elías enviándole un mensaje a todos sus seguidores deseándoles que disfrutaran diciembre con sus respectivas celebraciones. “Qué dice mi gente, por acá saludándolos… ya comenzaron las brisas de diciembre. A disfrutar lo que queda de diciembre… con amor. Los quiero mucho a todos. Dios me los bendiga”.

Aunque a Dayana le sigue generando mucha nostalgia la ausencia del intérprete de 10 razones para amarte, aprovechó para animar a sus seguidores que han vivido alguna situación similar, a sonreír y volver a soñar, pues la vida continúa. “Y también a esas otras personas que también se despertaron nostálgicas porque bueno no ha sido un año fácil para otras personas, han tenido algunas pérdidas, hoy no pueden estar con su padre, hoy no pueden estar con su madre, hoy no pueden estar con su esposo, a esas personas mucha fortaleza. Todo en la vida pasa. El dolor no es para siempre y volverá a reír, volverán a soñar, volverán a ilusionarme. Así que ánimo”, afirmó.