Daniela Álvarez compartió que luego de cuatro meses su pie derecho empezó a responder con las terapias 🤩 Cabe mencionar que luego de la amputación, su pie quedó dormido y no reaccionaba 😥 Además, en varias ocasiones ha compartido parte de sus terapias y lo difícil que le resulta ponerse de pie y tener equilibrio 😰 . #daniellaalvarez #daniella #amputación #isquemia #terapias #colombia #bogota #barranquilla