Daniela Taborda hizo historia en el ‘Desafío’ por ser la primera participante trans en un ‘reality’ de Caracol Televisión, a pesar de no ganar, fue una de la competidoras más fuertes de la edición 2023.

Luego de participar en ese programa, ahora tiene que solventar otro desafío en su vida, se trata del engaño a la que fue sometida por parte de un médico cirujano que le prometió aumentar el tamaño de sus senos con unas prótesis que no eran muy recomendables.

En entrevista con ‘La red‘ la exparticipante comentó: “Los senos para una mujer que está en transición es algo muy valioso, porque es esa seguridad que nos da para sentirnos más femeninas”.

La exparticipante, del ‘Desafío’ 2013 de Caracol Televisión, contó que a los 14 años quería iniciar con dicha transición, por eso empezó a ponerse varias cosas en su pecho para que se viera un poco de volumen.

“Me operé a los 19 años, la cirugía fue hecha por parte de un cirujano que dijo ser de la Asociación de cirujanos plásticos de Brasil. Sin embargo, hace un mes, vengo sintiendo incomodidad en el seno, tengo como un seno averiado“, dijo Taborda.

“No sé por qué me veo así, como ladeada, yo sé que los senos tienen que verse parejos, pero no le vi problema, sin embargo, hace un mes empecé a sentir dolor y me cuesta mucho respirar, un seno súper flojo, no sé si las prótesis eran usadas o de una muerta que me las pusieron”, dijo la exconcursante.

El médico, según Taborda, tiene 25 demandas por procedimientos irregulares de prótesis de seno, ya que lo acusan de ser médico general y no cirujano plástico.

“En conciencia si uno hace algo malo lo paga, es un llamado a todas las colombianas para que no se sometan a estas operaciones con cualquier médico“, indicó Taborda al programa.

