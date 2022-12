La ex ‘anfitriona’ de la primera temporada del Desafío The Box, Daniela Álvarez, sigue siendo un ejemplo de superación después de dos años de haberse sometido a una cirugía de amputación. En el año 2020, debido a una isquemia en una cirugía pasada, los cirujanos tuvieron que amputar la pierna izquierda de la ex Señorita Colombia 2011.

Desde ahí, comparte con sus millones de seguidores los cambios en su estilo de vida y su resiliencia con el paso de los años, pues sigue asistiendo a terapias para recuperar a movilidad de su pie derecho y manejar, cada vez mejor, su nueva prótesis. Hace unos meses, la barranquillera contó, emocionada, que cumplió su reto personal de volver a trotar cinco kilómetros después de su proceso quirúrgico.

‘Barbie’ inspirada en Daniela Álvarez

Aunque la cuenta oficial de las famosas muñecas no se ha pronunciado al respecto, la modelo de 34 años compartió con sus 4.4 millones de seguidores en Instagram, el orgullo de identificarse físicamente, con una muñeca que existe hace 63 años en el mercado.

“El poder verme reflejada en esta Barbie me deja claro que nuestro PODER está en las diferencias. Con Barbie no hay límites ni barreras. Con Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser”, escribió la presentadora junto a un video donde se ve representando algunas ‘poses’ de gimnasia al lado de una muñeca de la marca que tiene una ‘prótesis’ similar a la de ella en su pierna.

En la misma publicación, los seguidores de Daniela Álvarez detectaron el tierno comentario que le escribió Daniel Arenas, novio de la presentadora desde hace más de un año.