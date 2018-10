El artículo continúa abajo

No obstante, Calderón aclaró que no se trató de “despecho” sino de una noticia que simplemente no esperaba y que comentó con su círculo cercano. Pero aseguró que le desea lo mejor más en este momento en el que “está atravesando una gran etapa de su vida”.

“Me enteré que (Sara y Fredy) están esperando un bebé. Eso es una bendición de Dios. Ahí van a saber lo que es chévere y bonito es está vida”, comentó Calderón en entrevista con La Kalle.

Así mismo, agregó que su historia de amor con Uribe hace parte del pasado y que ahora se encuentra en un noviazgo con la empresaria y modelo Anita Beleño, relación que está próxima a cumplir 2 años.

Calderón se encuentra promocionando su más reciente sencillo ‘¿Qué pasó ayer?’.

A continuación las declaraciones de Daniel Calderón sobre Sara Uribe, a partir del minuto 18: