La identidad de la persona que dará a luz no se ha revelado, pero se sabe que no es la misma que lo hizo con Chicago, la menor de sus tres hijos, pues recién había tenido su propio hijo en diciembre pasado, indicó TMZ.

Kim estaba programada para aparecer en el programa de Ellen DeGeneres de este jueves para sorprender a su madre Kris Jenner, pero tuvo que asistir al hospital, por lo que la que acudió en su nombre fue Kourtney con sus sobrinos.

En ese momento le contaron la noticia a Jenner, que no pudo ocultar la dicha y la sorpresa por ello. Incluso invitó a Ellen a ir de inmediato al centro de salud a darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia:

I surprised @KrisJenner with 6 of her grandchildren. Then I surprised her with one more. Sending love to you, @KimKardashian and @KanyeWest! @kourtneykardash pic.twitter.com/7SzHA2sahM

