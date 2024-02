El año 2024 será un período extraordinario para la escena de la música electrónica en Colombia.

Parte de esto se debe a la gran expectativa que despierta el próximo evento del Tomorrowland Core en Medellín, programado para los días 11 y 12 de mayo, cuyo cartel aún está por revelarse.

Por otro lado, la estructura diseñada por el reconocido equipo creativo de Tomorrowland se integrará con el Orquideorama en el Jardín Botánico de la capital de Antioquia brindando a 20.000 asistentes una experiencia musical en medio de la naturaleza.

Preventa:

Estas entradas tienen descuentos de más del 20 % en comparación con la siguiente etapa y del 25 % en relación con la última.

Primera etapa:

Segunda etapa:

