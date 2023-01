Desde su creación en 1944, los premios Globos de Oro han reconocido a los mejores talentos de la industria, premiando a las películas, series de televisión y personajes más destacados de la cultura popular.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2023?

La entrega de este año se llevará acabo el día martes 10 de enero, en California, Estados Unidos. Su horario de inicio dependerá de cada país, por lo que aquí podrá ver una lista guía que nombra algunos territorios:

-México: 5.00 p. m.

-Perú: 6.00 p. m.

-Colombia: 6.00 p. m.

-Chile: 7.00 p. m.

-Puerto Rico: 7.00 p. m.

-Venezuela: 8.00 p. m.

-Argentina: 8.00 p. m.

-Brasil: 8.00 p. m.

-España: 12.00 a. m.

¿Dónde puede ver la premiación?

La gala será transmitida en Estados Unidos a través del canal NBC y el servicio de streaming Peacock mientras que en España estará disponible en dos canales de Movistar+, Estrenos M+ y Series M+.

Cabe mencionar que su señal no va a ser enviada a ningún país de Latinoamérica.

Nominados

La premiación celebra este año su 80° aniversario e incluye nuevamente a algunos de los talentos más destacados de la industria del entretenimiento. A continuación podrá encontrar la lista completa de los nominados:

MEJOR PELÍCULA DRAMA

-Avatar: La forma del agua

-Elvis

-Los Fabelman

-TÁR

-Top Gun: Maverick

MEJOR PELÍCULA, MUSICAL O COMEDIA

-Babylon

-Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin)

-Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All At Once)

-Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

-Triángulo de tristeza (Triangle of Sadness)

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

-Cate Blanchett (Tár)

-Olivia Colman (El imperio de la luz)

-Viola Davis (La mujer rey)

-Ana de Armas (Blonde)

-Michelle Williams (Los Fabelmans)

MEJOR ACTOR DE DRAMA

-Austin Butler (Elvis)

-Brendan Fraser (La Ballena)

-Hugh Jackman (El hijo)

-Bill Nighy Vivir (Living)

-Jeremy Pope (The Inspection)

MEJOR ACTRIZ DE MUSICAL O COMEDIA

-Lesley Manville (La señora Harris se va a París)

-Margot Robbie (Babylon)

-Anya Taylor-Joy (El menú)

-Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

-Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

MEJOR ACTOR DE MUSICAL O COMEDIA

-Diego Calva (Babylon)

-Daniel Craig (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion)

-Adam Driver (White Noise)

-Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

-Ralph Fiennes (El menú)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

-Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

-Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

-Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

-Dolly de León (Triángulo de tristeza)

-Carey Mulligan (She Said)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

-Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

-Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

-Brad Pitt (Babylon)

-Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

-Eddie Redmayne (The Good Nurse)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

-Pinocho, de Guillermo del Toro

-Inu-Oh, de Masaaki Yuasa

-Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp

-El Gato con Botas: El último deseo, Joel Crawford

-Red, de Domee Shi

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA

-Sin novedad en el frente (Alemania)

-Argentina, 1985 (Argentina)

-Close (Bélgica)

-Decision to Leave (Corea del Sur)

-RRR (India)

MEJOR GUION

-Todd Field, por TÁR

-Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

-Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

-Sarah Polley por Women Talking

-Steven Spielberg y Tony Kushner por Los Fabelman

MEJOR DIRECTOR

-James Cameron por Avatar: el sentido del agua

-Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

-Baz Luhrmann por Elvis

-Martin McDonag por Almas en pena de Inisherin

-Steven Spielberg por Los Fabelman

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

-“Carolina”, de “Where the Crawdads Sing”, música de Taylor Swift

-“Ciao Papa”, de “Pinocho, de Guillermo del Toro”, música de Alexandre Desplat

-“Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”, música de Lady Gaga

-“Lift Me Up”, de “Black Panther: Wakanda Forever”, Rihanna

-“Naatu Naatu”, de “RRR”, música de M.M. Keeravani

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

-Carter Burwell, por Almas en pena de Inisherin

-Alexandre Desplat, por Pinocho

-Hildur Guðnadóttir, por Ellas hablan

-Justin Hurwitz, por Babylon

-John Williams, por Los Fabelman

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

-Better Call Saul (Netflix y Movistar+)

-The Crown (Netflix)

-La casa del dragón (HBO Max)

-Ozark (Netflix)

-Severance (‘Separación’) (Apple TV)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

-Colegio Abbott (Disney+)

-The Bear (Disney+)

-Hacks (HBO Max)

-Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

-Miércoles (Netflix)

MEJOR MINISERIE

-Encerrado con el diablo (Apple TV)

-Dahmer (Netflix)

-Pam y Tommy (Disney+)

-El desertor (Filmin)

-The White Lotus (HBO Max)