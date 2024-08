Por: Noticias 24/7

El duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, arribaron a Bogotá este jueves, marcando el inicio de su visita a Colombia. Con una agenda enfocada en abordar temas de gran relevancia para la juventud, como el impacto de las redes sociales en la salud mental, la pareja real ha captado la atención tanto de los medios locales como internacionales.

En su estadía en el país, Meghan Markle se convirtió en el centro de atención no solo por su compromiso con las causas sociales, sino también por su elegante estilo. Según reveló el medio británico Daily Mail, la exactriz estadounidense lució un conjunto de joyas valorado en más de 38,000 libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente 196 millones de pesos colombianos.

Entre las piezas destacadas, Markle llevó un icónico reloj Tank Française de Cartier, una herencia de la princesa Diana, valorado en más de 92 millones de pesos.

El lujoso conjunto de joyas también incluyó una pulsera de diamantes pavé de Lorraine Schwartz, cuyo valor supera los 72 millones de pesos, y un collar Cartier Juste Un Clou en oro amarillo con diamantes, estimado en alrededor de 80 millones de pesos.

La sofisticación de Markle fue complementada por uno de los tres atuendos que eligió para la ocasión, un vestido rosa metálico con destellos dorados, diseñado por la reconocida diseñadora colombiana Johanna Ortiz. Esta pieza, confeccionada por la creadora oriunda de Cali, tiene un valor de más de 8 millones de pesos, reflejando el apoyo de Markle a la moda local.

La visita de los duques de Sussex a Colombia tiene un propósito que va más allá de la moda y el lujo. Harry y Meghan han demostrado un compromiso constante con la salud mental, una causa que han defendido a nivel global, y en su paso por Bogotá, esperan destacar la importancia de esta temática entre los jóvenes.

El impacto de las redes sociales en la salud mental ha sido una preocupación creciente en la última década, y la pareja busca promover un diálogo constructivo sobre cómo mitigar los efectos negativos de estas plataformas en las nuevas generaciones.

Durante su estancia en Colombia, se espera que el duque y la duquesa participen en diversas actividades que incluyen reuniones con organizaciones locales que trabajan en la promoción de la salud mental, así como en la concienciación sobre el uso responsable de las redes sociales. Esta visita también ofrece la oportunidad de fortalecer lazos entre Colombia y el Reino Unido en áreas clave como el bienestar juvenil y la salud pública.

