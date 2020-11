Después de más de 50 años como una de las voces más reconocidas de la radio, Bellon recordó en el programa ‘A vivir que son dos días’, de Caracol Radio, las palabras de Lizarazo para justificar su cambio de nombre.

El ‘disc jockey’ contó que —por cédula— él es Manuel, pero que la magia de la radio y la influencia de sus mentores hicieron que eso cambiara.

“Alfonso fue el que me apodó Manolo. Él me decía, por allá en 1971: ‘Piénselo, Manuel Bellon no suena a nada'”, agregó.