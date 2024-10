Así como salió a flote cuánto cobra Guayacán Orquesta por concierto, uno de los grandes referentes de la salsa en Colombia y América Latina sorprendió al despacharse acerca de un tema muy particular.

¿Quién es el fundador de Guayacán Orquesta?

Alexis Lozano y Nino Caicedo son los creadores de Guayacán, que se ha convertido en un orquesta con una capacidad amplia de convocatoria, con miles de espectadores en sus presentaciones.

Precisamente, por ese reconocimiento que han alcanzado durante más de tres décadas de existencia, salieron al paso ante uno de los supuestos que más se han difundido sobre ellos.

En ese sentido, así como Guayacán le ha hablado duro a gobernantes, ahora uno de los íconos de la orquesta se plantó al contestarle a Pulzo cuál es la mentira más grande sobre ellos.

¿Qué mentira se ha difundido sobre Guayacán?

Alexis Lozano, de Guayacán, afirmó que es falsa la actitud de prepotencia que le atribuyen, tema sobre el que se despachó de manera contundente y que explicó muy detalladamente.

“No soy experto en ese tema de las redes sociales. Entonces yo saco algunos comentarios de pronto polémicos. [Son] polémicos porque lo que yo digo no le tiene que caer bien a todo mundo. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero lo que sí les aseguro es que lo que yo digo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que se puede demostrar con hechos”, afirmó.

El creador de Guayacán exaltó su formación musical en el Conservatorio de la Universidad Nacional, situación por la que aseveró que muchas veces ha sido mal juzgado por parte de algunas personas.

“Me gradué como músico, soy hijo de dos educadores y he sido un hombre exitoso, eso no se puede negar. Entonces hay la mentira de que Alexis es un prepotente en la forma como habla porque él habla bien de él”, recalcó.

Por eso, a pesar de que Guayacán ha sido señalado, Lozano se sacudió de cualquier pulla en su contra y justificó su forma de expresarse en público, a pesar de los cuestionamientos.

“Yo no puedo decir que soy mal músico. Si yo soy muy buen músico y el mundo así lo sabe, yo no puedo decir que soy bandido porque yo no me le he robado nada a nadie. Entonces la forma como yo hablo, dicen que yo soy un prepotente, que soy mala persona”, sentenció.

Lo cierto es que la trayectoria de Guayacán es una carta de presentación en la salsa no solo en Colombia, América Latina sino en el mundo.

¿Cuánto tiempo lleva Guayacán Orquesta de existencia?

Guayacán Orquesta comenzó desde 1986, pero festejó 35 años en 2024 porque, según le explicaron a Pulzo, hubo un periodo durante la pandemia en el que no estuvieron con mayor actividad.

Lo cierto es que Alexis Lozano tiene claro que el retiro de Guayacán aún está lejos, por lo que, a sus 66 años, reconoció que tiene más energía que nunca para demostrar ese sabor que ha catapultado a la agrupación.

Por eso, lejos de los rumores y suposiciones, se imagina junto a su socio Nino Caicedo en escenarios durante muchos años y confesó que quisiera que una vez más Guayacán estuviera con la Sonora Ponceña de Puerto Rico, de Papo Lucca.

Por ahora, se prepara para dejar su huella en tarimas por mucho más tiempo y demostrar que Guayacán brilla con luz propia gracias a su talento, lejos de cualquier mentira a su alrededor.

