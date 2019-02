Las 10 polémicas imágenes en las que sale al lado del felino privado de su libertad, las compartió la famosa en un carrusel de Instagram al que le puso de post: “¡Qué bella es nuestra naturaleza! ¡Ojalá el ser humano tuviera conciencia para mantenerla libre y cuidada! 🐯🐯🐯”.

Eso fue catalogado por unos usuarios como una “doble moral” de Elizabeth, que empezó a responder a varias de las críticas, unas con palabras o frases ofensivas.

Por ejemplo, alguien le dijo: “En realidad a ellos los tienen ahí por gente como tú, que se toma fotos con ellos. La mejor forma de crear conciencia es que no lo hicieras, pero es tu vida, solo es una opinión”.

“¡No hables de lo que no sabes! ¡Ellos los tienen ahí porque no hay donde más recuperarlos para llevarlos de nuevo a su hábitat! Son animales rescatados. Es un lugar de paso, donde les dan las medicinas necesarias, la comida para que no mueran del hambre y el mayor amor del mundo. ¡Todos están de manera legal!”, contestó la modelo.