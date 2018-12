Los internautas recordaron las palabras que ella pronunció en septiembre pasado sobre Ángela Ponce, la representante de España que llegó a Miss Universo siendo transgénero. En ese entonces, Valeria desató polémica al afirmar que Miss Universo es para “mujeres que nacimos mujeres”.

Los usuarios de Twitter también recordaron que, junto a Miss Estados Unidos, Valeria se burló de las candidatas de Camboya y Vietnam por no saber inglés. A pesar de la controversia, ni la colombiana ni la estadounidense se refirieron a lo ocurrido.

Debido a todo lo anterior, varios colombianos se manifestaron conformes y hasta felices con que Valeria se hubiera quedado por fuera de las 20 finalistas.

A continuación puedes ver algunas críticas hacia la caleña, a quien tildan de prepotente y xenófoba:

A #MissColombia sólo me queda por decirle: "Thank u, next"#MissUniverse

— A (@whitefloweerrrr) December 17, 2018