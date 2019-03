Antes de su audición a ciegas, el niño contó que es vocalista de una banda de rock conformada por varios menores, y que no le gustaba que la gente humillara a las personas a través de la música, “por ejemplo con el reguetón ofendiendo a la mujer”.

Luego de que Sebastián se presentara, los jurados opinaron sobre su interpretación y coincidieron en que el niño se había desempeñado muy bien en el escenario; sin embargo, no le dieron la oportunidad de continuar en el reality.

“Cantaste superbién”, le dijo Cepeda a Sebastián, justo antes de preguntarles a Fanny y a Yatra sobre qué pensaban que el menor debía hacer ahora.

“Seguir intentando, seguir preparándote, volver aquí el próximo año porque hay un espacio para ti”, respondió Fanny.

Yatra, por su parte, elogió el talento del menor, aun cuando no giró la silla para escogerlo como miembro de su equipo:

“Hablábamos de que eres supremamente afinado, vocalizaste muy bien; no tienes sino cómo seguir creciendo con tu voz, que tiene mucho potencial. Entonces, no pares; ¡a seguir con toda!”.

En Twitter, varias personas se despacharon contra los jurados por no haber pasado a Sebastián y, por segunda vez en lo que lleva esta edición del programa, les dijeron que estaban “sordos”.

Los internautas también manifestaron enfado porque, según ellos, los jurados se han dedicado a escoger niños que cantan reguetón, vallenato o rancheras. En su opinión, los concursantes que se salen de esos géneros no son tenidos en cuenta.

“Qué desilusión”, “payasos” y “mediocres” fueron otros comentarios que los tuiteros les dejaron a los jurados.

A continuación puedes ver la presentación de Sebastián y, en seguida, algunas reacciones en Twitter:

Porque no valoran su talento? @andrescepeda @FannyLu @SebastianYatra , digan que buscan, para nosotros entender!!

Maravilloso, que talento, yo me hubiera volteado con la primera nota, no se que buscan estos entrenadores, q decepción, si les pareció que canta tan lindo entonces porq no se voltearon 😡😡

— DORITA PEREZ (@doritalpv) 23 de marzo de 2019