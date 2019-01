Además, tanto los jurados como en redes le criticaron que hubiera llamado a Dave, pues ello supone un desgaste para la imagen del joven, a quien por su apariencia andrógina ha presentado como hombre, como mujer y en diferentes contextos.

Mientras tanto, los jurados, durante su devolución, le hicieron notar a Belky que Sara Montoya, uno de los miembros de su equipo con una bella cabellera, a quien no llamaron y a quien tras bambalinas se le vio “visiblemente frustrada”.

En su lugar, llamaron de nuevo a Dave y a Leicy Rivas, una modelo afrodescendiente que tiene un corte demasiado corto como para un comercial de un producto para el cabello, criticaron los jurados.

Los siguientes trinos resumen la actitud de Belky, a quien señalan de que se ufana de ser incluyente pero en realidad está armando su ‘rosca’ y les está negando la oportunidad de figurar a varios miembros de su equipo, reclaman diferentes voces.

@CaracolTV Y De Nuevo Pasó, @BELKYARIZALA Con Su Idea Rayada De Inclusión, No Cambia El CD 🎶…Inclusión, Inclusión… 🎶 Y Lo Que Realmente Hace Es EXCLUSIÓN Con Sus Otros Modelos Que También Merecen Una Oportunidad, Tener Más Participación. #LaAgenciaBatallaDeModelos

La agencia: “Los hombres también usan Pantene” *sale dave* La agencia: “mm no.. thank u, next” #LaAgenciaBatallaDeModelos

No puedo creer que el mismo Jurado que hablaba de exclusión en el equipo Belky, sea el mismo que excluyó, discriminó y señaló a mujeres afros y hombres de no Shampoo. No creo. #LaAgenciaBatallaDeModelos

