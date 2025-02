Daniel Lechuga, creador de contenido mexicano, recientemente vivió momentos de angustia en su viaje a Colombia al ser víctima de un secuestro.

El influencer describió esta experiencia como la más aterradora de su vida. Durante una salida nocturna en busca de cena, Daniel Lechuga fue interceptado por dos individuos que lo obligaron a acompañarlos.

“Acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida. Ayer en la noche salí por algo de cenar y, mientras iba caminando, dos personas me interceptaron y me llevaron con ellos”, compartió el influencer en su cuenta de TikTok.

El tiktoker narró que fue liberado alrededor de las 10:00 de la mañana, tiempo local, sin poder procesar completamente lo ocurrido. Después de varias horas retenido, el miedo invadió a Lechuga.

“Fue un desm*dre, yo tuve mucho miedo. Obviamente, se quedaron con todo“, agregó, haciendo referencia a cómo los delincuentes lo forzaron a vaciar sus cuentas bancarias y le robaron todas sus pertenencias.

Afortunadamente, Daniel logró conservar un celular de emergencia que había dejado en su hotel, lo que le permitió comunicarse con su familia y reportar lo sucedido. “Con suerte, tengo este celular aquí, de emergencia. Pude contactar a mi familia. Ya me quiero largar de aquí. Ya me quiero ir a mi país. No hay vuelos”, expresó el creador de contenido, visiblemente deseoso de regresar a México.

Con solo 23 años, se ha dado a conocer gracias a su humor y sus videos que a menudo muestran su vida diaria, amistades, familia y viajes. Además de su contenido cotidiano, Daniel ha compartido su gusto por la música, incluyendo canciones de artistas populares como Bad Bunny.

