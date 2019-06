View this post on Instagram

Muy orgullosa de ti y de todos tus compañeros…es fútbol, el que nos hace reír o llorar, de alegría o de tristeza…tal fácil criticar y lanzar falsos juicios…quien más que Uds querían ganar, quien más que Uds sienten las derrotas, quien más que Uds se sienten frustrados e impotentes…es un proceso y hay que levantar la cabeza…si nos caemos muchas veces nos levantamos cuántas sean necesarias, hay un proceso que nos ilusiona, hay talento…como decimos en nuestra tierra HAY CON QUE!!! Que nadie ponga en duda el profesionalismo de Uds y el amor por esa camiseta gracias muchachos gracias mi selección con Uds siempre 🙏🏼❤️🙌🏼 @jamesrodriguez10