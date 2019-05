El productor y empresario de conciertos relató una vez que fue a ese prostíbulo y conversó con el dueño, que lo confundió con el director de La W.

“Fuimos allá y entonces llegó el dueño de La Piscina y me dijo qué quieren los muchachos, ¿un par de chicas? (…) y me sacó y me dio toda la vuelta por la piscina”, contó Correal.

También dijo que el dueño del negocio les mandó trago a la mesa. Y lo bueno vino después…

“Cuando fuimos a pagar el man (el dueño) dice: ‘¿Cómo así que don Julio Sánchez Cristo va a pagar?’”, cuenta en tono jocoso, y agrega que se quedó callado, entre otras cosas, porque la cuenta era como de cinco botellas de whisky.

“Me hice el loco, y fui de agache, y era tremenda cuenta”, contó Julio Correal.

Este es el relato (minuto 40:04) en el que el empresario cuenta cuando con confundieron con Sánchez Cristo: