En la conversación, Reyes aseguró que sí es traviesa en el sexo: “Sí, me pueden amarrar. He amarrado y me han amarrado”. Sin embargo, aclaró que todo “depende de la pareja. También de lo que se permita y de lo que encuentre en química con la otra persona. Hay muchas personas que no les gusta, otros que sí, entonces uno ahí va como explorando también”.

Entre sus confesiones, Margarita también dijo que aunque el sexo con un hombre puede empezar con ternura, lo que realmente le gusta es “que me trate con fuerza”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Con fotos vestido de chica, Silvestre Dangond desea feliz día a las mujeres

De igual manera, dejó claro que es de las que prefiere los encuentros en silencio a hablar sucio, como se conoce popularmente: “Me callo y los callo, por favor”.

Actualmente Margarita Reyes hace el papel de Milena en ‘La Gloria de Lucho’, serie que se transmite a las 9:00 p.m. por el canal Caracol.