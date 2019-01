View this post on Instagram

#YoCantoVolare, mi primer regalo a los amigos de la música y el buen gusto en este año 2019! Quiero invitar a todos a participar de este concurso, que traigo a ustedes con gran cariño, con la idea de compartir un momento especial en su compañía y deleitarnos con las recetas del gran chef Roberto Grandi. 🎉🎙 *Los videos tendrán plazo de ser publicados hasta el 13 de enero en la #RegionCaribe y hasta el 18 de enero en el resto del país. La canción la encuentran en YouTube (Link en la bio) y en las plataformas digitales. . . . . #Concurso #Canto #Canta #Colombia #Volare #DeMiAlmaItaliana #Gana #Ganadores #Premio #Bogotá #Barranquilla #SantaMarta #Cartagena #AbelardoDeLaEspriella #GranConcurso #RobertoGrandi