Las ganas que tienen los fanáticos de RBD en Colombia por ver a sus integrantes nuevamente en vivo hicieron que empresarios y autoridades locales trabajaran en conjunto para lograrlo. Y así fue, porque ya está confirmado el 3 de noviembre de 2023, como día para la presentación en Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

Es más, las boletas ya están a la venta y una joven, que aparece como @melissaaldanaa en TikTok, dio algunas recomendaciones para antes de comprar los tiquetes y para el día del concierto.

Por qué no comprar palcos para RBD, en Medellín

La joven mostró una foto del plano del estadio y dijo: “Los palcos no tienen nada fuera de lo común, excepto que no tiene que gastarse de tres a seis horas haciendo fila, porque tiene su ‘spot’. Pero estos no son cerrados y cuando sale el artista todas las personas se van para el escenario, se vuelve un desorden, y es más el dinero que gasta porque es probable que no vaya a verlo bien”.

Igualmente, agregó que los palcos no son para todo el mundo ya que, en su concepto, “los primeros siempre van para famosos, organizadores, políticos y sus hijos o para revendedores”.

Qué boleta comprar para ver a RBD en el Atanasio Girardot

“Un buen sitio siempre va a estar en oriental alta, oriental baja u occidentales”, dice @melissaaldanaa, mientras muestra unas fotos de Instagram de cuando estuvo en los conciertos de Bad Bunny, en las ubicaciones que ella afirma que son las mejores.

Después de eso, la ‘tiktoker’ dio un tercer consejo, relacionado con la entrada al concierto: este incluyó por qué puerta es mejor ingresar, “Busquen siempre la que está frente del estadio, para que puedan conseguir mejores ubicaciones, ya que no se respeta silletería”.

“Les van a decir el día del concierto que van a ver dos filtros: uno es para que les lea un QR y dos, que les van a dar paso directo. No se los crean, el estadio está en toda la concentración deportiva de Medellín, por ende, no pueden cerrar todos los espacios, en realidad solo hay una fila”, detalló la ‘influencer’.

Dónde quedarse en Medellín, si va a ir al concierto de Rebelde

Este es el cuarto ‘tip’ de la creadora de contenido sobre el concierto de la agrupación mexicana (en el que hay dudas de si estará Maite Perroni). Según Melissa Aldana, lo mejor es reservar un hotel cerca del Atanasio Girardot.

“Cerca al estadio hay una cantidad de hoteles y es mucho mejor quedarse por ahí, para así evitarse trancones o tener que coger Uber o más que todo In Driver. Busquen en Google la estación Estadio del Metro, para ubicarse por todos los hoteles que hay en ese espacio, [que además] es una zona de rumba”, comentó la mujer en su publicación que sumó más de 126.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

Venta de boletas de RBD en Eticket

La ‘tiktoker’ aconsejó que, por su experiencia en compra de boletos para conciertos, lo mejor es grabar la compra completa de los tiquetes para posibles reclamaciones.

“Aunque esta vez se van a comprar las boletas con Eticket y no con Tuboleta, muchas personas en México tuvieron problemas con Eticket, entonces, yo les aconsejo que graben la pantalla en el momento que estén haciendo todo el procedimiento de la compra por si llega a tener algún suceso, les puede servir”, aseguró la joven.