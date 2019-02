Aunque casi siempre se escuchan las palabras comprensión, amor y respeto asociadas a los padres de familia que enfrentan la situación de hijos que se identifican como gays, lesbianas, trans o bisexuales, la verdad es que esos términos también los debe interiorizar la persona que quiere confesar su orientación sexual, de acuerdo con la experiencia de Mara.

“El consejo para los hijos es que tengan mucha paciencia con sus papás, mucho respeto, porque uno no le puede meter una idea a una persona de la noche a la mañana. Uno tiene que llegar con amor, educar a las personas y mostrarle que lo que está pasando no es un capricho, no hay por qué subir la voz, no hay por qué pelear, porque en algún momento con mi mamá me pasó, y fue el amor, la paciencia, la tolerancia, que hizo que ella viera que dentro de mí estaba pasando algo. Y el amor de madre es más grande que cualquiera”, afirmó la modelo en Caracol Radio.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Mara aclaró si Caracol sabía que ella era trans antes de entrar a ‘La agencia’

“Los padres, también un poquito de comprensión con los hijos”, recalcó la joven en su paso por la emisora, al tiempo que recordó que en su caso, fue su padre el que más apoyo mostró en el momento de su confesión: “Mi mamá me apoyó infinitamente, ella fue la que me metió en el mundo del modelaje […] Pero no siempre lo entendió, ella tenía una mente un poquito más cerrada antes”.

Por el contrario, su papá le “compraba las Barbies, él me compraba la ropa rosada, él sabe que yo amo ese color. Y siempre me empoderó a ser feliz. A él no le importaba lo que la gente dijera, y a sus amigos les decía: ‘el día del cumpleaños de Mara no le vayan a regalar nada de niño, porque es que no le gusta”.

Las declaraciones de Mara se pueden escuchar a partir del minuto 14 del siguiente Facebook Live: