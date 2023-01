View this post on Instagram A post shared by Team Daniela Luján 👑 (@dlujanfans)

Luz Clarita, ¿cuántos años tiene ahora?

Actualmente la mexicana Daniela Luján tiene 34 años y ha seguido con éxito su carrera profesional entre las tablas, la televisión y el cine. Es actriz permanente de Una familia de diez, una serie azteca que lleva 9 temporadas.

Personalmente la actriz al parecer siempre ha sido una mujer plena y feliz, sin embrago recientemente confesó que esa aparente felicidad constante y búsqueda de la alegría le ha traído enromes problemas para su salud mental pues le ha impedido llevar procesos como el duelo y dejar fluir sus emociones de forma acertada. La situación ha sido tan crítica que el suicidio ha sido una idea en sus pensamientos.

Luz Clarita reveló que pensó en el suicidio

Fue en el programa de YouTube Envinadas donde hizo las impactantes revelaciones.

“Me empecé a sorprender como con pensamientos súper oscuros a mí misma, todavía estábamos grabando en ‘Una Familia de Diez’ el año pasado y nada, me desperté un día y dije: ‘ya güey, ya todo la chi**ada, ya me quiero morir”.

Daniela Luján indicó que esto no era una idea nueva en sus pensamientos.

“Es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé a hacer fue negociar conmigo misma mi fecha de muerte”, confesó por lo cual supo además que era tiempo de buscar ayuda.

“Fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”. Fue entonces cuando la diagnosticaron con una depresión que debía ser tratada.

“He tratado de ser obsesivamente feliz, que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo y sacarles el aprendizaje, que para eso están las emociones. El punto es que, bueno, eso tenía yo como desde pre pandemia”, detalló en la charla.