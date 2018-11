El empresario le explicó a Luis Carlos Vélez que una boleta tendría en total 38 % de recargo si el impuesto sube.

“Si una boleta vale 100.000 pesos, en Tuboleta el ‘fee’ es el 10 por ciento más el IVA. Si ahora nos gravan con el 18 por ciento, el valor total de la boleta estaría valiendo los 100.000 pesos que digo, más el 18 por ciento del IVA. Y pagaría un 10 por ciento, que es el del Ministerio de Cultura. Y adicionalmente se paga 10 por ciento, que es el valor de Sayco”, detalló a la emisora.

Teniendo en cuenta el alto costo actual de las entradas para grandes eventos en el país, para Ricardo la medida terminaría afectando todo el negocio, pues “yo no creo que el público pueda pagar esas boletas”.

En su conversación, aprovechó para echarle más de un vainazo al presidente Duque, pues le reclamó por “la famosa economía naranja” y aseguró que el mandatario “nos citó a todos los empresarios, nos prometió una cosa, y no lleva ni tres meses de posesionado para que cambie las cosas. No me parece justo”.

Además de los fans que tendrían que sacar el billete para costear el aumento de la boletería, Leyva recalcó que muchas personas que obtienen trabajos gracias a dichos conciertos también se quedaría sin ese ingreso y al final “la industria del espectáculo en Colombia se acaba”.