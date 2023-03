El paparazi Jordi Martin es uno de los que más ha seguido el rastro de Shakira y Piqué desde que iniciaron su relación en el año 2010. Cuando la pareja anunció su separación, fue también el encargado de revelar la identidad y primera foto de Clara Chía, actual pareja del exfutbolista con quien, se dice, le fue infiel a la madre de sus hijos.

Desde el año pasado, varios medios españoles especularon sobre un posible embarazo de la joven de 23 años, y aunque en su momento se disminuyeron los rumores, ahora se hacen más fuertes. El paparazi mencionado anteriormente siguió a la pareja a su lugar de trabajo y notó que, diferente a otras ocasiones, Clara no quiso mostrarse al público y su novio la apoyó.

En un reciente informe de Jordi Martin para el programa El Gordo y La Flaca se especuló sobre más razones que tendría la pareja para ocultarse. Como pocas veces se han mostrado, Piqué y Clara se escondieron recientemente de las cámaras mientras transitaban por la calle. El reportero los siguió hasta un lugar donde almorzaron sushi y lo que le llamó la atención fue que evitaran a la prensa.

“Me llegó una información de que Clarita estaría en un centro de belleza haciéndose un retoque en su rostro, fui hasta allí, los esperé pero no pude cacharlos. Sin embargo, al rato me llamaron para decirme que la parejita estaba camino a las oficinas de Kosmos, pero antes de entrar decidieron almorzar a un restaurante de sushi y ahí si los pude agarrar entrando al lugar. Después de un rato, para mi sorpresa, no caminaron nunca hacia Kosmos, llamaron un taxi, y como si Clara fuera toda una estrella de Hollywood, Piqué evitó a toda costa que se viera su rostro y con un gran paraguas la cubrió hasta que se subiera al coche, eso nos confirma un poco la teoría de que la chica se hizo algo en el rostro, posiblemente en los labios o nariz, lo cierto es que Piqué no nos dejó verla bien por culpa de la dichosa sombrilla”, contó y dejó abierta la especulación sobre un embarazo o retoque estético.