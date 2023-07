El actor y productor irlandés Cillian Murphy protagoniza la última película del director Christopher Nolan. La cinta narra la historia del físico que lideró el Proyecto Manhattan y que, con ayuda de un grupo de científicos, logró la creación de la bomba atómica. En una entrevista con The Guardian, el actor se refirió a los cambios en su apariencia a los que debió someterse para poder interpretar al físico J Robert Oppenheimer.

Decidido a lograr el parecido perfecto, Murphy dejó de comer para conseguir la delgadez en el rostro, la concavidad en los ojos y los pómulos marcados. “Te vuelves competitivo contigo mismo, al punto que deja de ser saludable. No lo recomiendo”, confesó durante la entrevista. El protagonista no quiso revelar cuántos kilos perdió para el rodaje de la cinta, pues, según contó, quería evitar que se hablara únicamente del peso que perdió para el papel.

Earlier today the #Oppenheimer cast and filmmakers arrived in London at the UK Premiere! Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. & Florence Pugh star in #Oppenheimer. In theaters 7 21 23. pic.twitter.com/lICs2gptyp

— Oppenheimer (@OppenheimerFilm) July 13, 2023