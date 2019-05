View this post on Instagram

A simple vista parece un simple abrazo. Pero realmente es parte del comienzo del trabajo de parto más hermoso que he visto en mi vida. Este gesto de amor y apoyo describe un día entero de fuertes contracciones, nervios, dolor pero también de amor intenso y conexión en familia. El trabajo en equipo nos permitió recibir de la forma más especial posible a nuestro príncipe Lucca. Muy pronto en nuestro canal de @Youtube : Chyno & Tashie (link en mi perfil) compartiremos las imágenes más hermosas e íntimas de la llegada de nuestro príncipe #LuccaMirandaAraos Mi ausencia ha sido motivado a atender a plenitud a mi familia para entregarles todo mi amor y atención. Los quiero y mil gracias por sus mensajes. Pronto conocerán mas de nuestro Lucca 👶🏼 @chynoytashie @tashie_net . . . . . #chynomiranda #luccamirandaaraos #chynoytashie