El mundo de la música está muy contento y orgulloso gracias a que Jesús Miranda, como es el nombre de pila del cantante venezolano que se dio a conocer con el dúo Chyno y Nacho, se está recuperando y reapareció en la noche de este jueves en los Premios Juventud para cantar en tarima sus mejores éxitos.

Chyno Miranda se contagió de COVID-19 el año pasado y el virus afectó bastante su salud. En una entrevista con la revista People dijo que su sistema nervioso se vio afectado y le desencadenó “en una neuropatía periférica”, que le produjo fuertes dolores en sus extremidades y que casi lo deja paralítico.

“Imagínate, en una cama, sin poder caminar. Lo primero que pensé fue: ‘Se me acabó mi carrera artística’”, dijo en aquel momento, pero afortunadamente no fue así y este jueves brilló junto a su compañero Nacho, aunque todavía no ha recuperado toda la energía que lo caracterizó por años.