Millones de jóvenes (o ya no tanto) celebraron la noticia del reencuentro de los protagonistas originales del programa mexicano que ganó gran fama en toda Hispanoamérica.

Como todo no podía ser perfecto, Alfonso Herrera, uno de los protagonistas de RBD, decidió no unirse a la gira del regreso debido a que en algún momento comentó que el pago que recibió en ese momento era por el personaje, mas no por su trabajo como cantante.

Igual, el entusiasmo de los fans no decae por su ausencia y ya muchos están a la espera de la confirmación de las fechas en las que la gira arribará a cada país para volver a ver juntos a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Christopher Uckermann confesó cuál era la canción de RBD que no le gustaba:

El actor que le dio vida a Diego Bustamante tuvo una entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube. En medio de la conversación, Uckermann contó cuál era la canción que menos le gustaba interpretar de RBD.

Después de 18 años de haber iniciado el proyecto RBD, Uckermann afirmó que había una canción que ya no le gustaba cantar en las presentaciones en vivo. Se trataba del tema homónimo de la serie, ‘Rebelde’.

El actor apuntó que en la recta final ya no disfrutó tanto las canciones más comerciales del programa: “Normalmente, los temas muy comerciales no son los que a uno le gustan, o a los seguidores muy ‘hardcore’”

En cambio, Uckermann expresó que la canción llamada ‘Sálvame’ es su favorita. Incluso, en su faceta como solista, se la siguen pidiendo en sus conciertos y él la interpreta con mucho gusto.