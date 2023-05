Los grabados que tiene en su rostro son los que el cantautor mexicano no quiere tener más, para que su primogénita lo conozca al natural.

(Vea también: Christian Nodal dejó México para dar siguiente paso con Cazzu: “Él vive conmigo”)

El artista reveló su decisión durante una visita a Colombia hace unas semanas, pero ya comenzó el proceso y en el pódcast ‘Escuela de nada’ contó detalles de lo mal que la ha pasado.

El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ dijo que ya se está sometiendo al procedimiento que le tomará entre seis a nueve sesiones y por eso todavía los tatuajes “están muy visibles”.

La primera de las sesiones, continuó su relato, estuvo dedicada a desvanecer “el de la nariz, la rosa, una por aquí [la flor] y todo esto de acá arriba [la frente] y unos brillitos que tengo por acá [encima de la ceja izquierda]”.

Lee También

Pero eso no fue todo, pues fue muy claro en que no ha sido fácil:

“Me dolió muchísimo, más que ponérmelos. Lo bueno es que es menos tardado el dolor, o sea, me tardó como 15 minutos”.

(Vea también: Cuánto pagó la mamá de Christian Nodal por cada noche en el hotel más lujoso de Dubái)

Nodal añadió que no solo “es un proceso muy muy doloroso” sino que lo deja cansado por los cuidados específicos que debe tener ahora con su piel, en la que le quedan “unas costras”.

Eso, confesó, le ha implicado cambiar rutinas: “Obviamente te tienes que estar con cremitas, cuidándote del sol. Yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara ni mucho menos”.

(Vea también: ¿Perfectos? Así serían los hijos de Christian Nodal y Cazzu, según inteligencia artificial)

Además, dijo que el método incluye que le inyecten anestesia, pero aun así siente malestar. Los que mencionó el cantante son los más grandes y notorios, pues tiene alrededor de 10 en su cara, pero no se los quitará todos.

En marzo de 2022 la estrella del regional mexicano fue la portada de Life and Style y en la entrevista con esa revista se confesó sobre por qué decidió tatuarse esa zona:

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que [como me preguntaste] haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ‘Ese soy yo'”.