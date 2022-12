En 2004, seis jóvenes revolucionaron la televisión juvenil y latinoamericana cuando protagonizaron una de las telenovelas que se convirtió en referente de las nuevas generaciones. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez conquistaron a niños, jóvenes y adultos con sus actuaciones y talento para la música en Rebelde, historia que dio vida a la banda RBD.

Aunque estuvo activa solo por cinco años, la banda se volvió una sensación que atravesó fronteras y llegó hasta otros continentes, con éxitos como ‘Un poco de tu amor’, ‘Nuestro amor’, ‘Ser o parecer’, ‘Solo quédate en silencio’ y muchos más. Recientemente, Christian Chávez reveló, en una entrevista, algunos recuerdos de las grabaciones que terminaron hace dieciséis años.

¿Cómo eran las jornadas laborales de los ex RBD?

En una entrevista que el actor mexicano concedió hace unos días al programa del conductor Yordi Rosado, habló del fenómeno que describió como “inesperado”. Además de toda la emoción que sus fanáticos expresaban y veían día a día cuando el grupo se encontraba de gira, Chávez habló sobre ese “lado b” que solo ellos, como artistas, experimentaban.

“Era muy desgastante. Cuando la fama y todo esto se va haciendo más grande, cuando entonces ya te vuelves mundialmente famoso, ya no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien. Lo que pasaba es que grabábamos de 7 a 9 de la noche y ahí nos íbamos al set a ensayar las canciones y las coreografías de 9 a 11:30 de la noche entonces a las 11:30 te ibas a tu casa, llegabas con toda la adrenalina a estudiar las escenas de tu siguiente día, dormías a la 1:30 o 2 de la mañana y te tenías que levantar a las 6 de la mañana para irte al llamado y obviamente todo eso de niño lo puedes, pero el tiempo te lo empieza a cobrar”, contó.



Aunque todos sintieron el golpe de la ansiedad de una manera distinta, para él fue el comienzo de un momento que afectó gravemente su carrera y su vida.

“A mi empezó eso de ‘ah pues tomate esta pastilla’ y claro empiezas y dices ‘wow ¿qué es esto? aviéntame otros 20′ nos daban una cosa como bebida energizante y eso parecía cocaína liquida porque nos las tomábamos antes de entrar a un concierto y uno se trepaba.

Así era el itinerario de los conciertos: llegábamos al aeropuerto, gente que se colaba, nos tenían que sacar directamente a las camionetas, nos seguían, escuchar los golpes o el sentir que te van a partir un vidrio era fuerte; llegábamos a un ciudad, entrábamos al hotel, dormíamos y se escuchaba afuera los fans cantando las canciones, era muy bonito pero al mismo tiempo era una cosa de psicosis y ansiedad que no podías ni descansar porque cantabas, vivías y respirabas las canciones”, reveló Chávez, quien admitió que la fama afectó su vida privada.

“No veías a tu familia, si te dolía el diente no podías ir al dentista, no podías ir al doctor, yo no pude ir a la boda de mi hermana, hubo una operación de mi mamá y yo no pude ir por un concierto que teníamos en Las Vegas. Son esos momentos que te empieza a cobrar ya la fama y todo esto”, dijo. Christian también reveló que una de las principales razones que motivó la separación del grupo fue porque no ganaban suficiente dinero para todo el cansancio físico y emocional que experimentaban.

¿Habrá reencuentro de RBD?

Antes de finalizar su entrevista, el periodista mexicano le transmitió una de las preguntas más recurrentes de sus fans, que han querido saber siempre si los verán de nuevo en tarima. “No sé si haya un reencuentro de RBD, nos llevamos muy bien, si Poncho no ha estado es por trabajo o porque la vida nos lleva a caminos distintos. Yo no me quiero ilusionar ni a la gente porque luego las cosas pasan orgánicamente cuando tengan que pasar, hemos platicado, pero ya hemos estado a punto y luego no pasa”, expresó Chávez.