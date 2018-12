Y es que luego del espectacular cover de ‘If I Could Turn Back Time’ que hizo Cindy Lauper en la gala, Cher quedó completamente conmovida al escuchar a Lambert dejar su alma en el escenario con el ‘hit’ de 1998.

La interpretación de Adam terminó no solo con las lágrimas de Cher, sino con una ovación de pie por parte de los asistentes al evento que se realizó a comienzos de mes, pero que transmitió el miércoles por CBS.

El artículo continúa abajo

Aunque la cadena eliminó los videos de su canal de YouTube, varios usuarios de Twitter capturaron el emotivo momento, como se puede ver a continuación, desde el minuto 1:30:

VIDEO|@AdamLambert performing an incredible version of “Believe” at the #KCHonors as a tribute to @Cher(making her cry!). The standing ovation was SO deserved ❤ pic.twitter.com/glUuIQ3zyL

— ADAM LAMBERT DAILY (@AdamL_Daily) December 27, 2018