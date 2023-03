En su nueva etapa amorosa, Christian Nodal seguiría dando de qué hablar, esta vez al protagonizar rumores de un posible embarazo de su novia Cazzu, con quien oficializó su relación meses después de dar a conocer, en febrero de 2022, el fin de su compromiso y relación con la cantante Belinda. Hasta el momento, la argentina y el mexicano se siguen mostrando más enamorados que nunca, pero no se han referido públicamente a las especulaciones.

Sin embargo, la rapera argentina de 29 años habría roto el silencio sobre la supuesta rivalidad que los mismos internautas han creado sobre las dos artista. En una reciente entrevista, ‘La nena trampa’ habló sobre Belinda y desmintió cualquier rumor de enemistad, por el contrario, la llenó de halagos. ¿Qué piensa de su colega mexicana?

¿Qué opina Cazzu sobre Belinda?

Desde que iniciaron su relación, es poco lo que Cazzu y Christian Nodal han revelado públicamente. Hasta el momento, son pocos a los eventos que han asistido como pareja y prefieren mantener los detalles de su amor lejos de los reflectores.

Al parecer, contrario a lo que muchos pensaban, la argentina no prestaría atención a las comparaciones que le han hecho con la ex de su novio.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Yo a su música le tengo muchísimo respeto”, dijo en el programa Siéntese quien pueda.

Incluso, sorprendió al revelar que creció escuchando a su colega mexicana. “Me encantan muchas de su discografía y la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto. A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, expresó.