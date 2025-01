Por: Caracol Televisión

El triángulo amoroso entre Cazzu, Cristian Nodal y Ángela Aguilar fue uno de los escándalos de la farándula internacional más sonados del 2024, y no es para menos, pues el mexicano tenía una relación aparentemente estable con la argentina hasta que comenzaron a filtrarse fotos y videos del intérprete de ‘No te contaron mal’ con Aguilar en mayo del año pasado.

A raíz de esta polémica, Cazzu tuvo que salir con un comunicado en sus redes sociales para aclarar que la relación con Nodal había llegado a su fin, a pesar de que hacía pocos meses habían traído al mundo a su hermosa bebé. Por su parte, Ángela nunca dio declaraciones ni salió a desmentir ninguno de los rumores.

Poco a poco a la pareja mexicana se le fue viendo muy amorosa en eventos públicos, alfombras rojas y hasta en sus conciertos, lo que siguió desatando cientos de comentarios entre sus seguidores y detractores.

¿‘Dolce’, de Cazzu, es para Christian Nodal?

Justo cuando se creía que la polémica había llegado a su fin, la noche de este 22 de enero, Cazzu lanzó su más reciente sencillo titulado ‘Dolce’, que ha desatado cientos de comentarios entre los seguidores de la argentina debido a que la letra, al parecer, está muy ligada con su despecho por el intérprete de ‘De los besos que te di’.

Desde su lanzamiento, las redes han estallado con cientos de comentarios sobre la letra de ‘Dolce’, a tal punto que muchos fans de Cazzu le han preguntado a través de redes sociales si se inspiró en su despecho por Nodal.

Con el propósito de seguir generando conversación en redes sociales, la argentina escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que iba a responder cuatro preguntas de sus seguidores. Dos cuestionamientos especialmente acapararon la atención de la artista, por lo que decidió responderlas con total sinceridad, debido a que hacían referencia a su expareja y padre de su hija.

Por otro lado, aunque muchos esperaban que la composición hubiera sido recientemente, Cazzu aclaró que la escribió cuando no pasaba nada malo en su vida, sino que más bien fue en un momento de creatividad: “No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad”, manifestó.

Por el momento la intérprete sigue recibiendo muchos cuestionamientos y mensajes al respecto, por lo que los interesados están más atentos que nunca a sus redes sociales.

