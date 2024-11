En las últimas semanas, la relación entre los cantantes Christian Nodal, Ángela Aguilar y la argentina Cazzu ha vuelto a generar gran interés en los medios y redes sociales; lo que en un inicio parecía cordial relación, se ha convertido en un tema de controversia debido a los drásticos giros en la vida personal y profesional de cada uno.

Christian Nodal y Cazzu, quienes fueron pareja durante un tiempo, compartieron una etapa importante y hasta dieron la bienvenida a una hija en común, llamada Inti Nodal. Sin embargo, su relación terminó inesperadamente, y poco tiempo después, el artista mexicano empezó un noviazgo y ahora matrimonio con Aguilar, una transición despertó comentarios, sobre todo negativos, cuestionando si ella fue la “tercera en discordia”.

Recientemente, Cazzu decidió romper el silencio y compartir su perspectiva sobre la situación. Según la cantante, los rumores sobre su separación y la relación de Nodal con Aguilar se intensificaron sin que ella se sintiera preparada para hablar públicamente. Aseguró que, aunque muchos afirmaban que tenía conocimiento de la nueva relación de su expareja, esta información le llegó a través de los medios, al igual que al resto del público.

En un mensaje directo a sus seguidores, Cazzu dijo que se mantuvo enfocada en su carrera y en su papel como madre, evitando a toda costa involucrarse en la polémica. No obstante, decidió aclarar ciertos aspectos debido a que se la involucró sin su consentimiento en este triángulo mediático.

“No sabía que tenían una relación previa al anunciarla. Yo me enteré de la relación de la manera en que se enteró todo el mundo a través de los medios, de las redes sociales y me sorprendí, yo la conocía a ella y compartí varias veces. Primero pensé que no era y después que sí”, contó la artista argentina.

Por otro lado, Christian Nodal también se pronunció al respecto, manifestando que los rumores no reflejan la realidad de los hechos, y que nunca existió infidelidad en su relación con Cazzu.

En medio de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el cantante aclaró que su decisión de separarse estuvo motivada por razones personales y que tanto él como Ángela Aguilar fueron honestos en su relación.

“Pensé que iba a haber algo de cordialidad y seríamos amigos (con Cazzu), pero a veces las cosas no funcionan como uno quiere”, dijo el mexicano. “Si para alguien quedarse en un lugar donde no está feliz y no siente amor, está bien, pero yo no creo en esas cosas. Si tiene que haber una infidelidad para separarse, tampoco creo en eso”, añadió.