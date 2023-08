La fiscalía de Berlín anunció este martes que pone fin a la investigación que abrió en junio contra el cantante de Rammstein, Till Lindemann, acusado de agresiones sexuales.

“La evaluación de las pruebas disponibles (…) y la audiencia de los testigos no permitió establecer que el acusado tuvo relaciones sexuales no consentidas con mujeres”, escribió la entidad gubernamental.

Por medio de las redes sociales, el cantante se refirió al resultado: ”agradezco a todos los que esperaron sin prejuicios el fin de la investigación”.

El caso comenzó a finales de mayo con el testimonio de una fanática irlandesa de 24 años que acusaba al artista y letrista de la banda de presuntamente, haberla drogado e intentado agredir sexualmente después de que una persona llamada Alena Makeeva le ofreciera una ubicación especial en el show que Rammstein dio en Vilna, capital de Lituania, señala Rolling Stone.

Otras mujeres jóvenes también se pronunciaron y denunciaron hechos similares. Según esta versión, las seguidoras del grupo en las primeras filas de los conciertos eran filmadas o fotografiadas para que Lindemann pudiera hacer su elección. Luego las invitaban a fiestas.

Además, la misma joven que lo denunció en primer lugar, escribió una nota aclaratoria sobre los hechos en redes sociales: “Me gustaría aclarar de nuevo. Till NO me tocó. Aceptó que no quería tener sexo con él. Nunca dije que me violó”.

El cantante de 60 años negó las diferentes acusaciones a través de sus abogados en las últimas semanas.

Los señalamientos provocaron manifestaciones antes de los conciertos de la banda en varios países, así como la cancelación de fiestas posteriores a los ’shows’ en Alemania.

La fiscalía de Berlín abrió una investigación a mediados de junio tras “varias denuncias presentadas por terceros, es decir, personas ajenas a los hechos denunciados”.

El ministerio público explicó el martes que “las presuntas víctimas no se habían dirigido hasta ahora a las autoridades encargadas de las investigaciones penales, sino únicamente – y ello incluso después de que la investigación se hizo hecho público – a periodistas que, por su parte, se acogieron a su derecho a negarse a declarar”.

“No hubo por ende posibilidad de fundamentar suficientemente las posibles acusaciones, ni de formarse una idea de la credibilidad de las presuntas víctimas y de la verosimilitud de sus declaraciones durante el interrogatorio”, añadió.

La defensa del intérprete alemán se pronunció, comentando a The Guardian que: “la rápida conclusión del proceso de investigación por parte de la fiscalía de Berlín demuestra que no hay pruebas suficientes de que nuestro cliente haya cometido presuntamente delitos sexuales”.

También se archivó la investigación en contra del manager acusado de llevar a las jóvenes en los bastidores durante los conciertos.

Rammstein es el grupo de habla alemana que más álbumes ha vendido en el mundo, donde se destacan sus polémicas letras y sus performance en cada concierto. La banda, según recoge The Guardian, emitió un comunicado en el que aseguraban que estos casos se toman “extremadamente en serio. Les decimos a nuestros fans: para nosotros es importante que se sientan cómodos y seguros en nuestros espectáculos, delante y detrás del escenario”.