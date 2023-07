La Casa de los Famosos sigue dando de que hablar estando ya en sus últimas semanas de transmisión, por ejemplo, ayer mismo fue la última ceremonia de eliminación y no hubo sorpresas, sino más bien, resultados esperados.

El último eliminado del reality de Televisa y Univision ha sido Jorge, un resultado satisfactorio para la gran mayoría de los que disfrutan del programa. Fue el miércoles de salvación que Emilio, quien resultó líder en la semana, decidió salvar de manera sorpresiva a Barby Juárez, esto como parte de una estrategia de equipo en la que solo se podría eliminar a Mayer, Poncho y a Jorge.

¡Cayó el líder del Cielo! @jorgelosaactor es el octavo habitante eliminado de #LaCasaDeLosFamososMx 👋 pic.twitter.com/y3AkVy04iT — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 31, 2023

¿Quiénes siguen en el juego?

Emilio Osorio.

Wendy Guevara.

Poncho de Nigris.

Nicola Porcella.

Sergio Mayer.

Barby Juárez.

¿Qué sigue para el programa?

Esta se tratará entonces de una semana bastante intensa en la que sí que el juego va a cambiar, la única integrante del team cielo es Barby y todos los demás pertenecen al querido team infierno. Es lógico pensar que por estrategia lo que quieren los integrantes de este equipo es eliminar ahora a Barby.

Lo curioso es que ya no habrá liderato a partir de ahora, esto significa que los siguientes nominados no tendrán ninguna posibilidad de ser salvamos de alguna manera y sencillamente, queda a criterio de los espectadores decidir, quién se salva y a quién eliminan.

Hace no mucho se habría filtrado una supuesta lista con las posiciones en la que los integrantes serían eliminados poco a poco, al final no se ha cumplido de la manera dictada, por lo que cualquier suposición y predicción no son más que eso.

Muchos creen que a la final llegaran Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara, pero solo el paso de los días definirá esta posibilidad.