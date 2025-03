Carolina Deik tiene una dulzura en su personalidad. No solo se ha destacado por acompañar cada vez que puede a su esposo en eventos públicos, sino que ha logrado destacarse en su carrera, tiene una firma de abogados, es profesora de las universidades de los Andes, Javeriana, Santo Tomás y Externado en asuntos de derecho constitucional, administrativo y contratación estatal.

(Vea también: More, en ’31 voces, 31 mujeres’: “Para atrás, ni para coger impulso”)

Además de eso, ha escrito libros y artículos y ha estudiado en París y en Estados Unidos. Pero es más conocida por su papel de primera de Bogotá.

En el marco del Mes de La Mujer, Carolina Deik participó en un especial creado por Pulzo, ’31 voces, 31 mujeres’. En dicho espacio, Deik compartió detalles de su vida y de su papel como mujer en un espacio político.

“El momento que marcó mi carrera fue cuando me independicé, cuando abrí mi firma de abogados. Me fui de una firma en la que me sentía cómoda, llevaba muchos años, tenía muchos amigos y creo que siempre es un reto para cualquier empresario”, afirmó Deik respecto a su vida laboral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Llegar al mundo del derecho no es fácil, sobre todo porque suele tener un ambiente hostil: “El reto más grande como mujer fue tratar de una manera diferente de ser persuasiva frente a una audiencia, sobre todo en un escenario en el que normalmente los hombres tratan de generar preguntas agresivas o interrumpirse y creer que con eso ganan el pleito”.

(Vea también: María José Martínez, en ’31 voces, 31 mujeres’: “Ser líder requiere de ser fuerte”)

Muchas palabras negativas llegaron a sus oídos cuando trataron de desmotivarla, pero en vez de dejarse agachar la cabeza, logró encontrar una motivación extra.

Para finalizar, no dejó pasar el momento para dejarles un mensaje a todas aquellas que, al igual que ella, quieren sobresalir en su profesión:

“El camino se va haciendo al andar, yo creo que hay que ligar por lo que quieres sin importar lo que digan. Hay gente a la que no le va a gustar y eso está bien”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.