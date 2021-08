Carolina Cruz, aparte de su faceta en la televisión colombiana, es una reconocida influenciadora de marcas empresariales a las que apoya en redes sociales.

La vallecaucana, cuya edad quedó en evidencia tras su vacunación, lleva a cabo recomendaciones desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6,4 millones de seguidores y más de 16.400 publicaciones.

Fue por esa razón que tuvo que utilizar esa misma plataforma para realizar un aviso clave para las personas que están atentas de los productos de los que ella habla.

La presentadora, que reconoció que le pone fallas a su pareja, hizo una de sus publicaciones para alertar a los usuarios a no caer en estafas que buscan hacer utilizando su imagen como anzuelo.

“No se dejen engañar por favor, todo esto que circula por las redes sociales es falso. No conozco y no he consumido ninguno de estos productos, cuidado esto puede ser muy peligroso”, dijo.