Después de su separación de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos no ha dudado en presumir su nueva relación sentimental con Frederik Oldenburg, presentador del programa ‘Hoy día’, de Telemundo, donde comparte set con Daniel Arenas, pareja de Daniella Álvarez.

La pareja se ha mostrado muy enamorada y, aunque llevan una relación a distancia, pues el venezolano está radicado en Estados Unidos y la actriz en Colombia, cada vez que tienen oportunidad de encontrarse no dudan en disfrutar el tiempo al máximo realizando diferentes actividades para mantener encendida la llama del amor.

¿Por qué Carmen Villalobos y su novio fueron criticados?

En los últimos días, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, publicó un video bailando con su novio el tema Rush de DJ Luli Torres. En el clip, se observa a la pareja realizando unos pasos de baile muy sensuales.

“¡El amor está en el aire! Convencí a Frederik Oldenburg de hacer este video bailando y me encantó. Aunque al final él quiso huir”, escribió actriz en la descripción del video.

Oldenburg no se quedó atrás y le contestó con un romántico mensaje en la red social. “Nunca dejes de bailar, es tu esencia, es tu naturaleza mi vida, contagias con tu baile, con tu alegría y amo verte hacer lo que más te gusta. ¡Te amo! ¡Más como estos!”.

Muchos internautas elogiaron la complicidad que tienen y la forma en que llevan su relación; sin embargo, no faltaron las críticas por, supuestamente, aparentar.

“Ninguna relación funciona después de un matrimonio, Sebastián siempre va ser su esposo. Entonces para mí todo esto es un show”, “no me convencen, pero bueno, es mi opinión”, “Carmencita no aprendes que de tanta boleteada y pantomima solo queda el escarnio público, miras tus compatriotas la Shaki, la Karol G”, “esas demostraciones deberían ser en pareja no para todo el mundo en fin faranduleros tenían que ser”, “no aprendió de estar publicando su vida todo perfecto y después de la noche a la mañana se acabó el amor”, “payasos”.

Frederik Oldenburg explicó la historia detrás del video con Carmen Villalobos

En una reciente emisión del programa matutino de Telemundo, Oldenburg fue cuestionado por sus compañeros. “¡qué candente video!”, a lo que él respondió: “esto fue algo espontáneo. Estábamos los dos tranquilos pasando el día, compartiendo, y ella me dijo ‘vamos a grabar algo’. En verdad no lo estábamos grabando, se puso la música y esto sale espontáneo. (Al final) Me fui corriendo porque no quería que me vieran”, dijo.