Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg conforman actualmente una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Su relación fue confirmada hace unos días por ellos mismos, quienes no han dudado en presumir lo enamorados que están.

No se sabe con exactitud cuánto tiempo llevan juntos. Lo cierto es que, por unas palabras que escribió la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’, las cosas se dieron de manera repentina y ahora están muy felices compartiendo sus vidas como pareja.

(Vea también: “Se está pareciendo a Yina Calderón”, le dicen a Jessi Uribe por sorpresivo cambió de ‘look’)

Nuevo ‘look’ del novio de Carmen Villalobos

Ayer, la actriz fue sensación al mostrar su nueva apariencia. Dejó atrás su pelo corto de color naranja cobrizo y volvió a su larga cabellera de color más castaño.

Su novio, el presentador Frederik Oldenburg no se podía quedar atrás y también decidió renovar su apariencia. Por medio de sus historias en Instagram, la exesposa de Sebastián Caicedo mostró una foto del resultado.

En la imagen, tipo ‘selfie’, se observa a Frederik con un tono de pelo similar al que Carmen se aplicó. Además, se realizó unos rayos rubios y perfiló su corte de pelo.

Lee También

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

¿Se parece a Sebastián Caicedo? Esto dicen los internautas

La imagen fue posteada por la actriz e inmediatamente se hizo viral en las redes sociales. Los cibernautas comentaron y dejaron múltiples opiniones al respecto. “¡Discúlpenme! Él se me parece tanto al ex de Ella, tiene un patrón de gustos tan definido”, “muy bellos los dos”, “este hombre se ve más elegante”, “se parece al ex de Carmen”, “hermosos, disfruten ese amor”, “linda pareja”, “se ven muy guapos los dos”.

¿Cuántos años tiene Frederik Oldenburg?

El pasado jueves 2 de febrero, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg estuvieron en Cartagena celebrando la vida y el amor. El presentador de ‘Exatlón’ cumplió 37 años y en sus redes sociales no dudó en compartir algunas imágenes del festejo. Con esas fotos, la pareja confirmó que está junta y con muchos planes a futuro.

¿Cuántas veces se ha casado Carmen Villalobos?

La actriz reveló hace un tiempo que se ha casado cuatro veces, todas con Sebastián Caicedo, su exesposo. A través de una publicación que realizó hace un tiempo, Villalobos afirmó: “Gracias, Dios, por este primer año tan maravilloso de casados. ¡Te volvería a elegir mil veces, mi amor! Sebas y yo nos casamos 4 veces. Ya después les contaremos toda la historia”.