“Perra”, “zorra”, “malparida”, “guaricha” nos decimos con mi hermana, pero nos lo decimos con el mismo AMOR y respeto como cuando nos decimos “te amo”, “te extraño”, “bebé”, “gordis”, “mi amor”. Obviamente tenemos diferencias pero las resolvemos hablando, siempre hemos sido uña y mugre así la distancia sea el otro lado del planeta. De niños nos decíamos “mijo” y “mija” por allá entre los años 1984 – 1987. Por eso nos lo tatuamos, porque nos amamos y porque como dice mi amigo @franksolanooficial “en la vida hay ex esposos, pero nunca ex padres, ni ex hijos, ni ex hermanos”. Gracias gordis por elegirme como tu hermanooooo. Te amo