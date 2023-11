Como parte de la celebración por los 12 años de ‘La red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, los conductores del programa fueron protagonistas de una serie de entrevistas em las que hablaron temas relacionados con sus vidas, más allá de las pantallas.

La presentadora Mary Méndez fue la encargada de entrevistar a su colega Carlos Vargas, el periodista nacido en Cartago, Valle del Cauca. Vargas contó que estuvo dos veces detenido y que en una de ellas a su mamá “casi le da un infarto” al enterarse de que su hijo estaba tras las rejas.

La primera vez ocurrió en su pregrado en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. Recuerda el presentador, que sucedió en vísperas de la celebración de amor y amistad, cuando junto con su mejor amigo estaban en búsqueda del regalo para “amigo secreto”. Ambos acudieron a un reconocido almacén cerca su universidad, en donde cometieron el robo.

“O me gasto la plata o me robo los bóxeres que quería mi amigo y empiezo yo, este para mi amigo y le dejaba el gancho porque me daba pena”. Sin embargo, los nervios lo dejaron en evidencia, pues fácilmente los vendedores se percataron del hecho y llamaron al personal de seguridad. Al ser visto infraganti, el periodista decidió tirar los artículos hurtados por el aire.